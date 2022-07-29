Миколаїв обстріляли касетними снарядами, є постраждалі
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
Вранці 29 липня ворог обстріляв Миколаїв касетними боєприпасами. Вибухи прогриміли вже після відбою, після цього сирени в області пролунали знову.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Раніше про вибухи у місті під час повітряної тривоги у більшості областей повідомили ЗМІ.
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Снаряди потрапили в один з районів Миколаєва
Міський голова зазначив, що снаряди потрапили в один з районів Миколаєва. Вже відомо, що є постраждалі. На місце вирушили швидкі.
Сєнкевич наголосив місцевим жителям, що небезпека триває. Мер попросив миколаївців не нехтувати цим повідомленням та перебувати в укриттях.
Сирени прозвучали у Миколаєві ще близько 09:00
Зазначимо, що вранці сирени у Миколаївській області прозвучали близько 09:00. Вже через 20 хвилин про повітряну небезпеку повідомили у багатьох областях – переважно на Заході та Півночі України.
На Миколаївщині відбій почули о 09:40, вже після цього і пролунали вибухи. Повторно про загрозу оголосили близько 09:50, вона минула о 10:18.
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Обстріли Миколаєва: останні новини
- Надвечір 28 липня ворог вдарив по Миколаївщині зі "Смерчів". росіяни поцілили у туристичну базу та елеватор.
- Вранці цього ж дня по обласному центру прилетіли одразу 8 ракет окупантів.
- Внаслідок обстрілів повністю зруйнована ще одна міська школа, також постраждали житлові будинки.
- 27 липня ворог для обстрілу Миколаєва використав ракети C-300.
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