Снаряд прилетів прямо в дах будинку: ексклюзивні фото та відео після обстрілу Миколаєва

У ніч проти 31 липня ворог вдарив по Миколаєву ракетами з С-300: є загиблі та поранені. росіяни понищили помешкання місцевих жителів, навчальні заклади та магазини.

За словами мера Олександра Сєнкевича, цей обстріл став найбільш масованим з початку повномасштабної війни. Як виглядають зараз вулиці Миколаєва після удару ворога – на фото кореспондента 24 каналу.

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Постраждали багатоповерхівки та приватний сектор

Постраждали будинки в кількох районах міста. У помешканнях – потрощені балкони, вікна, руйнувань зазнали і магазини. Під удар росіян вкотре потрапили не військові об'єкти, а багатоповерхівки та домівки у приватному секторі.

Одній з сімей снаряд потрапив у дах помешкання

Одній з сімей снаряд потрапив прямо в дах будинку, так само "приліт " був по домівці сусіда. У родині Потапенко додали, що в постраждалому приватному секторі перебило і газову трубу.

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва / Фото Артура Зайонца, 24 канал:

В іншому районі – руйнування у школі та офісному центрі

В іншому районі Миколаєва росіяни "демілітаризували" офісний центр, школу та дитячий садок. Офіси вигоріли майже вщент, а от щодо навчальних закладів – то вони потребують значного ремонту – вікна вибиті, а стіни пошкоджені.

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Вороги вгатили по дитячому садочку

Олена Чумаренко, виконувачка обов'язків завідувача дитсадка, який постраждав від вибухової хвилі, наголосила, що пошкоджена кухня, пральня та вікна. Також у будівлі впала стеля. На щастя, на час обстрілу в садку нікого не було. Охоронець перебував на території садка, але на вулиці, отож поранення не дістав.

На території знайшли уламки снарядів, які прилетіли в наш садок,

– показала шматки ракет виконувачка обов'язків завідувача.

Тепер працівникам дошкільного закладу доведеться забивати вікна – клейонкою та іншими підручними матеріалами.

росія обстріляла дитсадок у Миколаєві / Відео Артура Зайонца, 24 канал:

росіяни вдарили по офісному центру, школі та садку / Фото Артура Зайонца, 24 канал:

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Масований обстріл Миколаєва у ніч проти 31 липня:

Обласний центр вороги обстрілювали майже годину – близько першої, а згодом повторно – після 5:00.

У місті нарахували понад 10 "прильотів", ще 2 ракети збила система ППО.

За інформацією мера Олександра Сєнкевича, загинули щонайменше 2 людей, ще кілька – постраждали.

Жертвами ракетного удару стали власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Дізнайтесь у відео про потужний обстріл Миколаєва: