Під Миколаєвом чоловік приніс снаряд на подвір'я: той здетонував і поранив маленького хлопчика

Війна залишає по собі важкі наслідки. Відтак, мешканець Миколаївської області знайшов на своєму городі нерозірваний снаряд і вирішив його принести на подвір'я.

Інцидент стався у селі Лимани Галицинівської громади. Після виявлення знахідки чоловік, замість того, щоб повідомити рятувальників, пішов собі у справах.

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Які наслідки вибуху

Нерозірваний касетний снаряд лежав у дворі, коли в цей самий час на самокаті катався 9-річний хлопчик. На жаль, боєприпас здетонував, дитина отримала осколкові поранення.



Наслідки детонації снаряда / Фото Сергій Шайхет

Наразі, за словами начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.

Правоохоронець нагадав жителям області, що у тих районах, які були під окупацією і в яких велися активні бої дії, дуже багато небезпечних знахідок. Знайдені предмети не можна чіпати, про них слід повідомляти правоохоронців.

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