На Миколаївщині вибухи: ворог запустив ракети з Чорного моря

9 травня 2024, 15:06
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Російські війська вдарили по Миколаївщині удень 9 травня. У Повітряних силах повідомляли, що на регіон летять ракети з Чорного моря.

За інформацією від моніторингових каналів, ракет було дві. Повідомляють, що це могли бути ракети X-59.

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Вибухи на Миколаївщині

О 14:47 у Повітряних силах повідомили про рух ракет із Чорного моря на Миколаївщину. Уже о 14:55 моніторингові канали повідомили, що ракети знешкоджено в межах Миколаївщини.

Нагадаємо, що тривогу оголосили о 14:23. Повідомляли про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.

Нічна атака "Шахедами": що відомо

  • У ніч проти 9 травня росіяни випустили по Україні 20 ударних дронів типу "Шахед". Більшість безпілотників були спрямовані на Одеську область.
  • За інформацією Повітряних сил, дрони запускали із мису Чауда, що в окупованому Криму. Захисникам неба вдалося збити 17 дронів
  • Окрім Одеської області, ворожі "Шахеди" фіксували в межах Херсонської області, які рухались у бік Миколаївщини.

Автор: Ярослав Погончук