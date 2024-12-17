Загрожує до 5 років тюрми: справу Тищенка передали до суду

16:11

Діючи за вказівкою народного депутата України Миколи Тищенка, група осіб у Дніпрі 20 червня 2024 року протиправно позбавила волі учасника бойових дій. Чоловіка утримували протягом певного часу та завдали йому тілесних ушкоджень.