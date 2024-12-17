Загрожує до 5 років тюрми: справу Тищенка передали до суду
Діючи за вказівкою народного депутата України Миколи Тищенка, група осіб у Дніпрі 20 червня 2024 року протиправно позбавила волі учасника бойових дій. Чоловіка утримували протягом певного часу та завдали йому тілесних ушкоджень.
Працівники завершили розслідування кримінального провадження щодо цієї ситуації, повідомили станом на 17 грудня у Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.
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Справу Тищенка скерували до суду
Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років,
– йдеться у повідомленні ДБР.
Провадження щодо нардепа Тищенка вже скеровано до суду.
Що відомо про справу
- У центрі Дніпра група чоловіків напала на українського військового Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця.
- Суд 25 червня 2024 року відправив Тищенка на цілодобовий домашній арешт, у якому депутат має перебувати з електронним браслетом та без закордонних паспортів.
- Згодом апеляційний суд 3 липня 2024 року відмовив у зміні запобіжного заходу для Тищенка, залишаючи його під цілодобовим домашнім арештом.
- Арешт не заважає Тищенку отримувати доплати та брати участь у засіданнях комітету з питань транспорту та інфраструктури, де він залишається заступником голови.
- Київський апеляційний суд 12 листопада 2024 року залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом, відхиливши апеляцію його адвокатів.
- Однак наступного дня, 13 листопада, обвинуваченого помітили на вулицях Києва.
- Уже 15 листопада 2024 року Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу – він залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.