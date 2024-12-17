Загрожує до 5 років тюрми: справу Тищенка передали до суду

17 грудня 2024, 16:11
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Автор: Анастасія Безейко

Діючи за вказівкою народного депутата України Миколи Тищенка, група осіб у Дніпрі 20 червня 2024 року протиправно позбавила волі учасника бойових дій. Чоловіка утримували протягом певного часу та завдали йому тілесних ушкоджень.

Працівники завершили розслідування кримінального провадження щодо цієї ситуації, повідомили станом на 17 грудня у Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

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Справу Тищенка скерували до суду

Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років,
– йдеться у повідомленні ДБР.

Провадження щодо нардепа Тищенка вже скеровано до суду.

Що відомо про справу