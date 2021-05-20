Мілітаризація Криму створює загрози для Балкан і Південного Середземномор'я, – Джапарова

Еміне Джапарова заявила, що протиправні дії з боку Росії потребують посилення і консолідації зусиль міжнародної спільноти. Це суттєво підвищить рівень ефективності протидії.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Джапарова взяла участь у панельній дискусії, організованій спільно з Посольством України в Канаді. Темою зустрічі стала "Ситуація в окупованому Росією Криму: порушення прав людини та нарощування російської військової присутності".

Актуально Латвія створила депутатську групу Кримської платформи, – Джапарова

Посадовиця наголосила, що ключовим міжнародним інструментом для просування процесу повернення Криму є Кримська платформа.

Джапарова подякувала канадській стороні за підтримку. Окрім того, політикиня висловила сподівання, що Канада візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи. Він відбудеться 23 серпня 2021 року.

Ми запрошуємо наших партнерів до активної співпраці на різних рівнях з метою досягнення кінцевої мети платформи – деокупації Криму та його реінтеграції з Україною,

– наголосила Джапарова.

Посадовиця також зауважила, що активна мілітаризація, яку проводить Росія в окупованому Криму, створює нові загрози не лише для безпеки України, але й загалом Азово-Чорноморського регіону та регіонів Балкан і Південного Середземномор'я.