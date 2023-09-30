На прощання "забив гол у ворота" Трампа: генерал Марк Міллі офіційно пішов у відставку

У США змінили головнокомандувача армії. Під час останньої промови Міллі приховано дорікнув колишньому президенту США.

За даними ЗМІ, генерал, прощаючись, натякнув на бажання експрезидента Дональда Трампа бути схожим на диктатора.

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Камінь у бік Трампа

У своєму виступі Міллі наголосив, що війська приносять присягу конституції, а не "диктатору-наслідувачу", маючи на увазі Трампа.

Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо тому, хто прагне стати диктатором. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції,

– наголосив Міллі.

Слід зазначити, що слова генерала викликали гучну реакцію в аудиторії.

: Міллі на посаду очільника Генштабу у 2019 році висунув саме Трамп. Проте згодом між ними зіпсувалися стосунки. Генерал навіть публічно вибачався за те, що приєднався до експрезидента.

Байден розповів про подвиг Міллі

Тим часом нинішній президент США Джо Байден подякував Міллі за його "безцінне" партнерство. Байден назвав генерала "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав про його подвиг.

Виявляється, той "одного разу пробіг замінованим мостом, щоб не дати проїхати ним двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців".

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