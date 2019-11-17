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      Милованов розповів про великі звільнення на держпідприємствах

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      Мінекономіки звільнило майже півсотні керівників держпідприємств, – Милованов / Українська правда

      Міністерство економіки звільнило майже півсотні керівників державних підприємств та держслужбовців.

      Відомство ухвалило рішення про звільнення 47 керівників держпідприємств та державних службовців категорії "А". Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй фейсбук-сторінці.

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      Він зазначив, що на всі позиції призначили виконуючих обов'язки. Такий процес Милованов назвав "перезавантаженням влади". Зазначимо, категорія "А" – вищий корпус державної служби.

      На сьогодні міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії "А". На всі позиції у відповідності з законодавством призначається виконувач обов'язки та відкривається конкурс,
      – написав він.

      Міністр зазначив, що рішення про звільнення приймаються колегіально, всіма заступниками та ним.

      Також Милованов додав, що зараз всі підприємства, де звільнили керівників, працюють у звичайному режимі. Однак він не уточнив, на яких саме держпідприємствах відбулися зміни в керівництві.

      Милованов також розповідав, що міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства встановило контроль над низкою стратегічних підприємств.

      Мовиться про 498 компаній, зокрема: 

      • два підприємства Укрспирт,
      • Аграрний Фонд,
      • Державну продовольчу зернову корпорацію,
      • Артемсіль.
      • Конярство України.

       

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      Теги: Новини України Тимофій Милованов Реформи
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