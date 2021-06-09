Так, слідчі начебто знайшли нові докази його участі в рейдерських схемах і "кришуванні" нелегального бізнесу. Під час обшуку вилучили електронні носії з розмовами.
До речі В Одесі активіст вимагав 80 тисяч гривень за "кришування" бізнесу
Детальніше про нові докази
Активіст нібито говорив з депутатами одеської міської та обласної рад, а також високопосадовцями в поліції Одещини.
Підозрюваний тривалий час записував на диктофон розмови щодо "схем" зі своїми покровителями серед чиновників. Журналісти зазначають, що обговорювали відкати на мільйонні суми.
Тепер, переконують у ЗМІ, покровителі активіста докладають усіх зусиль, щоб знищити ці записи.
Що відомо про затримання активіста
- Керівник громадської організації в Одесі вимагав у підприємиці гроші за "кришування" бізнесу. Такса становила 80 тисяч гривень на місяць.
- Та звернулась до поліції. "Здирника" затримали. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років.
- За інформацією ЗМІ, активістом є Євген Резвушкін – лідер організації "Автомайдан Одеса".
- Він начебто неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо правоохоронців.