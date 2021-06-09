Так, слідчі начебто знайшли нові докази його участі в рейдерських схемах і "кришуванні" нелегального бізнесу. Під час обшуку вилучили електронні носії з розмовами. 

До речі В Одесі активіст вимагав 80 тисяч гривень за "кришування" бізнесу

Детальніше про нові докази

Активіст нібито говорив з депутатами одеської міської та обласної рад, а також високопосадовцями в поліції Одещини.

Підозрюваний тривалий час записував на диктофон розмови щодо "схем" зі своїми покровителями серед чиновників. Журналісти зазначають, що обговорювали відкати на мільйонні суми.

Тепер, переконують у ЗМІ, покровителі активіста докладають усіх зусиль, щоб знищити ці записи.

Що відомо про затримання активіста

  • Керівник громадської організації в Одесі вимагав у підприємиці гроші за "кришування" бізнесу. Такса становила 80 тисяч гривень на місяць.
  • Та звернулась до поліції. "Здирника" затримали. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років.
  • За інформацією ЗМІ, активістом є Євген Резвушкін – лідер організації "Автомайдан Одеса".
  • Він начебто неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо правоохоронців.