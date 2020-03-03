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      Мільйонні заробітки: на Одещині залізничники крали пальне з депо – фото

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      Злочинна група крала пальне з резервуарів Укрзалізниці / Нацполіція

      В Одеські області правоохоронці затримали групу, яка крала пальне з резервуарів Укрзалізниці та заробляла на його продажі.

      За інформацією пресслужби Нацполіції, наразі вдалось затримати п'ять членів угруповання, які намагались вкрасти дизпаливо з території локомотивного ДЕПО "Одеської залізниці".

      До слова: Розтрата державних коштів Укрзалізниці на 600 тисяч гривень: СБУ викрила схему

      "До складу злочинного угруповання входили чинні та колишні працівники підрозділу регіональної філії залізниці, а також інші мешканці південного регіону. Крім того встановлена причетність до цього злочину депутатів сільрад області", – йдеться на сайті пресслужби. 

      укрзалізниця пальне
      Залізничники крали пальне з депо / Фото Нацполіції

      Злочинне угрупування розробило схему пограбунку так, аби в резервуарах завжди залишалося пальне. Однак в офіційних документах зазначали про видачу пального на потреби рухомого складу в повному обсязі. Надалі викрадене майно доставляли до складів, що розташовані на території гаражних кооперативів Одеси. Реалізовували дизпаливо через підпільні АЗС та підприємствам реального сектору економіки. 

      За попередніми підрахунками, масштаби розкрадань сягали від 250 до 400 тонн на місяць. Прибуток від такої діяльності складав від 4 до 6 мільйонів гривень.


      Викрадене пальне злочинною групою / Фото Нацполіції


      Масштаби розкрадань сягали від 250 до 400 тонн на місяць / Фото Нацполіції

      Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання членів угрупування, а також на складах, де зберігалось викрадене пальне, та в офісах регіональної філії Укрзалізниці. Їм вдалось вилучити:

      • 700 тисяч гривень;
      • 17 500 доларів США та тисячу євро;
      • "чорнові" записи із зазначенням кількості викраденого пального;
      • 62 тонни дизпалива;
      • спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального.

      одеса укразалізниця
      Кошти, які вилучили правоохоронці під час обшуку / Фото Нацполіції

      Наразі п'ятьом особам, зокрема двом чинним працівникам регіональної філії Одеської залізниці, повідомлено про підозру.

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      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Поліція Пальне Кримінал Кримінальні новини Укрзалізниця
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