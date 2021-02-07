Втратимо гігантські інвестиції: у Німеччині виступили проти зупинки "Північного потоку-2"

Мінекономіки Німеччини виступило проти ймовірного рішення уряду щодо зупинки "Північного потоку-2". Там вважають, що в такому випадку німецькі компанії "втратять гігантські інвестиції".

Міністр економіки Петер Альтмайєр заявив, що не варто пов'язувати питання реалізації "Північного потоку-2" з питанням порушення прав людини в Росії. Урядовець підтримує завершення будівництва газогону, попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

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"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств – це одне, а грубі порушення прав людини та наша реакція на них – інше", – сказав він.

Глава Мінекономіки вважає, що Росія не зменшить постачання газу в Європу, навіть коли "Північний потік-2" не вдасться добудувати. Адже існують й інші газопроводи.

Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія необов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії,

– підсумував міністр.

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.

Через рік, у грудні 2020 року, будівництво газогону відновили.

Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Європарламент 21 січня засудив арешт опозиціонера Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Газопровід в обхід України "Північний потік – 2" Росія будує ще з 2015 року. Однак роботи блокують санкції США.

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