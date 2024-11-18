"Це стосується кожного": в Міненерго зробили заяву на тлі масованої атаки на енергетику
Міністерство енергетики звернулося до українців, оскільки Росія активізувала масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Як пояснили посадовці, їхнє прохання стосується кожного громадянина.
Деталі заяви передає 24 Канал з посиланням на Міненерго. Через останні атаки в Україну повернулися відключення світла.
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До чого закликало українців Міненерго
У зв'язку з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає всіх:
- Не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів.
- Не розголошувати інформацію про об'єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення.
- Не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об'єктів.
Ці обмеження стосуються всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина.
"Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак. Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям", – мовиться в повідомленні.
Нерозголошення інформації про енергетику убезпечить Україну.
Об'єднаймо зусилля! Не дозволимо ворогу досягти мети – залишити нас без світла,
– підсумували в Міненерго.
Як підготуватися до відключень
Хоча всі вже давно знають свої потреби, та не зайвим буде нагадати, що має бути в домі під час відключень.
Ідеальний варіант – купити зарядну станцію. Це переважно стосується тих, хто має кошти і чия робота залежить від стабільного інтернету.
Як обрати зарядну станцію / Інфографіка UAWarInfographics