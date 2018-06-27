Мінфін України схвалив стратегію розвитку "Приватбанку" до 2022 року: що вона передбачає

Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "Приватбанку" до 2022 року. Документ передбачає впровадження ефективної системи управління ризиками, рішення проблеми з непрацюючими кредитами, а також низку організаційних та управлінських змін, спрямованих на підвищення ефективності і зниження витрат.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Ми вважаємо, що практична імплементація положень стратегії сприятиме зміцненню сильних сторін банку та його позиції на ринку, забезпечуючи при цьому прийнятний рівень прибутковості на рівні з кращими гравцями. Гарантом імплементації затвердженої стратегії розвитку буде незалежна Наглядова рада банку", – розповіла виконувачка обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова.

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Так, відповідно до затверджених показників, у 2022 році "Приватбанк" планує отримати 8,4 мільярда гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки складе 81 мільярд гривень, без урахування коштів, які банк планує повернути через суди.



Стратегія розвитку "Приватбанку"