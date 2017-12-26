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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Мінфін виділив шалену суму на "Приватбанк"

00:29, сьогодні 992 Читать новость на русском
"Приватбанк" / Getty Images

Міністерство фінансів докапіталізувало "Приватбанк" на 16 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

Рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 мільярди гривень уряд прийняв у червні 2017-го.

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На виконання цього рішення в липні 2017 року здійснили викуп акцій додаткової емісії банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики в обсязі 22,5 мільярди гривень.

У Мінфіні додали, що попри це банк довелося ще додатково докапіталізувати на 16 мільярдів. Таке рішення прийняла наглядова рада банку, оскільки той виявився у гіршому стані, аніж вважали до того.

Теги: Націоналізація ПриватБанку Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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