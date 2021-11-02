Перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку 2 листопада. Його заяву зареєстрували в Апараті Верховної Ради.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Тим часом Міністром оборони стане Резніков, а главою Мінреінтеграції – Верещук, – "Слуга народу"

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади,

– написав Мельничук.

У Комітеті з питань економічного розвитку рекомендували парламенту визначитись щодо звільнення Любченка шляхом голосуввння.

Любченко був в уряді з травня 2021 року

Зазначимо, що Любченко обійняв посаду у Кабміні у травні 2021 року. У кріслі голови Мінекономіки він замінив Ігоря Петрашка. Також Любченка призначили ще й першим віцепрем'єром.

На час відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, саме Любченко мав виконувати його обов'язки. До посади в Кабміні, він очолював Державну податкову службу.

Напередодні у відставку подали Резніков та Уруський

Як раніше повідомляли джерела 24 каналу, саме Любченка називали одним з найбільш ймовірних претендентів на крісло прем'єр-міністра замість Дениса Шмигаля. За даними джерел, Любченко можуть призначити у грудні.

Зазначимо, що лише напередодні подали у відставку віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, а також віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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На засіданні фракції "Слуга народу" підтримали кандидату Резнікова на посаду глави Міноборони замість Андрія Тарана. Вакантну посаду в уряді замість Резнікова обійме нардепка Ірина Верещук.

