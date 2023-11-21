Новий пакет допомоги від Німеччини: сума становить понад мільярд євро, входять IRIS-T SLM

Міністр оборони Німеччини під час свого перебування у Києві оголосив про новий пакет допомоги для України. Його загальна вартість сягає 1,3 мільярда євро.

Про візит посадовця Німеччини до Києва традиційно не повідомляли заздалегідь. Міністр своїм візитом прагне ще раз показати прихильність його країни до України.

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Більше допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України оголосив про новий пакет військової допомоги. Про це він повідомив на спільному брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим.

Пісторіус зазначив, що до переліку, зокрема, ввійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією,

– зазначив міністр.

На запитання, чи можливі поставки ракет Taurus, Пісторіус відповів, що "нової інформації щодо Taurus немає".

Військова допомога Німеччини