Міністр оборони прокоментував інформацію про "звільнення Залужного"

Рустем Умєров відреагував на чутки про "звільнення Залужного". Він наголосив, що це не більше, ніж інформаційний вкид.

Рустем Умєров сказав, що повідомлення у мережі про звільнення Залужного – не більше ніж фейк.

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Залужний залишиться Головкомом

Очільник Міноборони сказав, що чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ – "вкид від одного з депутатів". Він також звернув увагу на те, що не варто допомагати агресору в намаганні розколоти українське суспільство. Найголовніше зараз – зосередитися на питанні оборони України.

Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти. Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу,

– написав міністр оборони України.

Звідки "поповзли чутки"

Раніше народний депутат Володимир Ар'єв від "Євросолідарності" написав у фейсбуці, що його "джерело" нібито повідомило йому про те, що Залужного збираються звільнити. Мовляв, відповідне подання готове і внесене на розгляд керівництва держави.

Згодом Ар’єв видалив пост, заявивши, що низка інших його "джерел" почали спростовувати цю інформацію. Однак старий пост депутата вже радо підхопили російські пабліки та ЗМІ.

Зазначимо, що напередодні, 6 листопада, на Київщині трагічно загинув помічник Залужного – 39-річний Геннадій Частяков. У цей день він святкував День народження в колі сім'ї.

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