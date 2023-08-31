"Ми – велика родина": як новий міністр оборони Британії Шеппс поселив вдома біженців з України

Новий очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс пообіцяв, що його країна підтримуватиме Україну й надалі. І мало хто знав, однак він один з небагатьох британських депутатів, які приймали біженців з України у власному домі.

На початку повномасштабного вторгнення новий міністр оборони Британії Грант Шеппс прихистив трьох біженців з України. Він також розповів, що ідею таку йому дала його дружина.

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Як новий міністр оборони Британії прихистив українську родину на початку вторгнення

Про те, що у Шеппса проживає родина з України, британські журналісти писали у лютому 2023 року. На ту мить українська родина проживала у його будинку в Хартфордширі вже близько 10 місяців.

Так, сім'я Шеппса поселила у себе вдома українку Сніжану Чайкіну, її семирічного сина Микиту та її 75-річну матір Ганну. Також з ними був песик Макса. Тоді міністр (на той час міністр енергетики – 24 Канал) вже жив зі своєю дружиною та двома дорослими дітьми. Він один з тих, хто приєднався до програми "Дім для України", яка дозволила британським сім'ям відчинити свої двері для тих, хто рятується від війни.

Від квітня 2022 року усі троє членів сім'ї та собака жили у старій спальні старшого сина Шеппса, який навчався в університеті, а тепер переїхав.

Ми сказали йому, що віддали вашу кімнату трьом українцям та собаці,

– згадав Шеппс.

Сніжана родом з Києва. Вона ІТ-менеджерка туристичної фірми й на початку повномасштабного вторгнення вивезла сина та маму під час активних обстрілів столиці. Спершу сім'я перебралася до Польщі, а згодом у соцмережах побачила оголошення дочки Шеппса.

До слова, чоловік Сніжани – військовий і залишився в Україні, однак тепер звільнений від служби через травму. Стаття була написана більш ніж пів місяця тому, тож тепер родина, ймовірно возз'єдналась і навряд проживає у Шеппса.

Проте тоді, під час спілкування з журналістами, Шеппс тепло дуже тепло відгукувався про українців.

Це стало абсолютно нормальним, ми практично діємо як одна велика сім'я,

– казав Шеппс.

Проживання з українцями вплинуло на позицію Шеппса

Шеппс зізнався, що проживання з українськими біженцями стало для цього великим досвідом, який вплинув на його підхід до обговорення в кабінеті міністрів питаннях підтримки України.

Це дуже корисний досвід, тому що кожного разу, коли ми в кабінеті міністрів обговорюємо, що відбувається в Україні, у глибині моєї свідомості або коли я повертаюся додому, мені нагадують про реальність цієї політики і про те, що вона насправді означає. Буквально на нашій власній кухні. Я думаю, що це дуже корисна і протверезна річ – випробувати державну політику так близько до будинку,

– розповідав він.

Зазначимо, раніше Грант Шеппс обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Він змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх 4 років і подав у відставку.