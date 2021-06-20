Міністр – на своєму місці, – Разумков про Авакова

Дмитро Разумков заявив, що Арсен Аваков демонструє ефективну роботу. Окрім того, він відповідає посаді, яку обіймає.
За словами спікера Разумкова, критикувати можна усіх політиків. Зокрема, самого Разумкова, Авакова та усіх нардепів.
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Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є,
– заявив Разумков.
Відставка Авакова: останні новини
- Нова хвиля чуток про ймовірну відставку Арсена Авакова з'явилася у червні 2021 року. Тоді українські ЗМІ з посиланнями на джерела у "Слузі народу" повідомили, що ухвалити рішення про звільнення Авакова можуть вже у вересні цього року.
- Водночас Олександр Корнієнко розповів: відставку Авакова обговорюють все життя, однак конкретних ініціатив, зареєстрованих в парламенті, наразі немає.
- Згодом чутки про звільнення Авакова спростували в Офісі Президента.
- Раніше про професійну ефективність Авакова також заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль.