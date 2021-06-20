Міністр – на своєму місці, – Разумков про Авакова

Дмитро Разумков заявив, що Арсен Аваков демонструє ефективну роботу. Окрім того, він відповідає посаді, яку обіймає.

За словами спікера Разумкова, критикувати можна усіх політиків. Зокрема, самого Разумкова, Авакова та усіх нардепів.

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Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є,

– заявив Разумков.

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