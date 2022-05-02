Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод завітав до багатостраждального Ірпеня

До України прибуває усе більше представників інших країн. Усі вони хочуть на власні очі побачити звірства, які чинили росіяни. Так, до Ірпеня приїхав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

Про це розповів у своєму телеграмі мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він показав міністру закордонних справ Данії Єппе Кофод, що після себе у місті залишив "русскій мір".

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Розказуємо, показуємо, пояснюємо. Лише разом із європейською спільнотою ми можемо зупинити путінську орду та не допустити її подальшу загарбницьку ходу Європою,

– підкреслив Маркушин.



Міністр закордонних справ Данії приїхав до Ірпеня / Фото з телеграму Олександра Маркушина



Міністр закордонних справ Данії приїхав до Ірпеня / Фото з телеграму Олександра Маркушина



Міністр закордонних справ Данії приїхав до Ірпеня / Фото з телеграму Олександра Маркушина

Коротко про звільнення Ірпеня від окупантів

28 березня стало відомо, що Ірпінь вдалося звільнити від російських загарбників. Про це розповів мер міста Олександр Маркушин. Тоді він підкреслив на тому, що повертатися до міста рано, адже на його околицях усе ще тривали бої.

Згодом голова Київської ВЦА Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок російської окупації Ірпінь знищений на 50%. Відтак, щоб відновити місто знадобиться не один місяць. Тоді, у першу чергу, обговорювали відновлення критичної інфраструктури, зв'язку, а також електро- та газопостачання.

Пізніше у мережі показали, як займаються ліквідацією наслідків "русского міра" в Ірпені. На фото та відео рятувальники показали, що після себе окупанти залишили у місті, що під Києвом. Ба більше, вони підкреслили, що російські загарбники буквально "звільнили" багатотисячне місто від життя.

Згодом стало відомо, що окупанти заміновували геть усе, коли відходили з Ірпеня. Вибухові предмети виявляли у побутовій техніці, розтяжки були біля будинків. Особливо цинічними були випадки, коли загарбники мінували тіла загиблих мешканців міста. Усе для того, щоб забрати життя якомога більшої кількості людей.

Пізніше біля шпиталю в Ірпені виявили потужну авіаційну бомбу. Тоді Олександр Маркушин попрохав місцевих мешканців перебратися у центр, щоб не наражати себе на небезпеку.

На днях Ірпінь вдалося приєднати до водопровідної системи Києва. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що прокладали 7 кілометрів труб протягом 18 днів.

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