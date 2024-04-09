Не в наших інтересах розмовляти з Росією, – глава Міністерства закордонних справ Франції

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що дискусії з російськими представниками вже не відповідають інтересам його країни.

Заява офіційного Парижа стала реакцією на розмову міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню з його російським колегою Сергієм Шойгу. Сежурне наголосив, що Москва викривляє зміст такого діалогу.

Читайте також У Лаврова істерили через заяву Макрона щодо відправки військ в Україну та погрожували Парижу

Не в наших (Франції, – 24 Канал) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею,

– заявив глава МЗС Франції.

Сежурне припустив, що для відновлення діалогу з Москвою, "можливо, спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені". Проте наразі цього всього немає.

Натякаючи на нещодавній теракт у "Крокус Сіті Холі", Сежурне заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" зараз перебуває у глухому куті.

"Насправді вона (співпраця, – 24 Канал) не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – зробив висновок глава французького МЗС.

Розмова міністрів оборони Франції та Росії: коротко