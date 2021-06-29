Це схоже на помилку, – Міноборони Британії про втрату документів про прохід есмінця біля Криму

Нещодавно на зупинці у Великій Британії знайшли секретні документи уряду, які передали журналістам. Там мовилось й про прохід британського есмінця біля берегів Криму. У Міноборони Британії розповіли, що це могло статись через помилку.

Уряд Британії розслідує, як секретні документи загубились на опинились на зупинці. Там схиляють до думки, що це трапилось через помилку.

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Уряд Британії назвав ймовірну причину втрати документів

Заступник британського міністра оборони Джеремі Куїн розповів депутатам парламенту, що цілком ймовірно те, що у втраті документів винен високопоставлений співробітник уряду. Тому зараз йому обмежили доступ до секретних документів.

Куїн пояснив, що "минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи Міноборони".

Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною,

– припустив Куїн.

Він також додав, що на деяких документах є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками". Заявив, що йому "дуже шкода" та пообіцяв, що інцидент будуть розслідувати "найретельнішим чином".

Де зараз документи та як триватиме розслідування

Джеремі Куїн пояснив, що документи повернули уряду. Там вивчають, чи це всі загублені папери. Під час розслідування планують:

з'ясувати обставини, за яких уміст документів опублікували;

вивчити, яким чином влада відреагувала на інцидент;

переглянути загальний порядок поводження з секретними даними.

Щодо того, чи будуть розлідувати можливе порушення журналістами BBC законів про захист державної таємниці при публікації секретних відомостей, Куїн однозначної відовіді не дав.

"В ідеальному світі, де дотримуються всіх правил, такі документи не мають потрапляти туди, де вони опинилися. Так що цілком очевидно, що первісна помилка саме в цьому", – зазначив заступник міністра оборони.

Коротко про втрату секретних документів

На автобусній зупинці у Великій Британії нібито знайшли секретні документи Міноборони.

Майже 50 сторінок документів знайшли у купі сміття вранці 22 червня. Вони були за автобусною зупинкою у графстві Кент.

Попередньо відомо, що документи знайшов перехожий, який вирішив залишитись анонімом. Він їх передав журналістам ВВС.

Там мовилось про ймовірну реакцію Росії на прохід корабля "Дефендер" через українські територіальні води біля окупованого Криму та про плани щодо можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після закінчення операції країн НАТО.