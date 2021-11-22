У Міноборони оцінили шанси нового вторгнення Росії
Джерело:24 канал
У розвідці США з'явилась інформація, що Кремль дійсно допускає вторгнення в Україну. В Міноборони переконані, що ризик наступу Росії є щодня.
В Україні восьмий рік триває війна і вторгнення відбулося ще у 2014 році, саме відтоді щодня є ризик нового вторгнення. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Мусимо бути готові, – Маляр
Ганна Маляр розповіла, що підготовка до того, щоб українська армія змогла дати гідну відсіч агресору, триває щодня.
Росія постійно хоче завоювати Україну, повернути державу у поле свого політичного впливу. Загроза зберігається постійно, вона різної інтенсивності, як, наприклад, рух російських військ довкола українських кордонів, сказала Маляр.
Ця загроза зберігається, тому ми повинні розуміти, що мусимо бути завжди у бойовій готовності, щоб давати цю відсіч,
– сказала заступниці міністра оборони України.
Міноборони відомо про інформацію глави ГУР
"Інформацію, якою ми оперуємо, надає нам Головне управління розвідки Міноборони. Тому ми керуємось тією самою інформацією, яку почули від Кирила Буданова", – зазначила Ганна Маляр.
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Заступниця міністра оборони додала, що відповідну інформацію обговорювали, вона збігається з даними партнерів України про можливу дестабілізацію наприкінці грудня 2021 року – в січні 2022 року.
Ця війна розпочата Путіним і її завершення залежить від цієї людини,
– заявила Ганна Маляр.
Маляр про ймовірність вторгнення Росії: дивіться відео
Можливий напад Росії на Україну: останні новини
- У Сполучених Штатах Америки висловили занепокоєння через військову активність Росії поблизу кордону з Україною. США побоюються, що Кремль може піти на загострення ситуації взимку 2022 року.
- Вашингтон попередив Москву, що будь-яка агресія матиме наслідки.
- Водночас українська розвідка попередила, шо Росія готує напад – Україну вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ. Окупанти ніби намагаються взяти Україну в кільце.