У Міноборони оцінили шанси нового вторгнення Росії

У розвідці США з'явилась інформація, що Кремль дійсно допускає вторгнення в Україну. В Міноборони переконані, що ризик наступу Росії є щодня.

В Україні восьмий рік триває війна і вторгнення відбулося ще у 2014 році, саме відтоді щодня є ризик нового вторгнення. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Мусимо бути готові, – Маляр

Ганна Маляр розповіла, що підготовка до того, щоб українська армія змогла дати гідну відсіч агресору, триває щодня.

Росія постійно хоче завоювати Україну, повернути державу у поле свого політичного впливу. Загроза зберігається постійно, вона різної інтенсивності, як, наприклад, рух російських військ довкола українських кордонів, сказала Маляр.

Ця загроза зберігається, тому ми повинні розуміти, що мусимо бути завжди у бойовій готовності, щоб давати цю відсіч,

– сказала заступниці міністра оборони України.

Міноборони відомо про інформацію глави ГУР

"Інформацію, якою ми оперуємо, надає нам Головне управління розвідки Міноборони. Тому ми керуємось тією самою інформацією, яку почули від Кирила Буданова", – зазначила Ганна Маляр.

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Заступниця міністра оборони додала, що відповідну інформацію обговорювали, вона збігається з даними партнерів України про можливу дестабілізацію наприкінці грудня 2021 року – в січні 2022 року.

Ця війна розпочата Путіним і її завершення залежить від цієї людини,

– заявила Ганна Маляр.

За інформацією керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, Росія сконцентрувала понад 90 тисяч військових поблизу українських кордонів. Кремль готується атакувати наприкінці січня – початку лютого 2022 року.

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