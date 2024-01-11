Рустем Умєров повідомив, що станом на 11 січня Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Вже найближчим часом документ готові внести на розгляд уряду.

Раніше стало відомо, що Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію. Вже за лічені хвилини міністр оборони заявив про готовність нової редакції.

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Що відомо про нову редакцію законопроєкту

Умєров наголосив, що українські захисники та захисниці потребують:

ротацій;

відпусток;

можливості відновитися.

Воїни ЗСУ мають право знати, що їх чекає далі, а також – планувати власне життя. Саме законопроєкт про мобілізацію має встановити чіткий термін служби по мобілізації. Міністр зауважив, що це – потрібно кожному воїну.

Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

– мовиться у повідомленні.



Умєров наголосив, що нову редакцію законопроєкту готові внести на погодження уряду вже упродовж найближчого часу. Над документом працювали упродовж пів року. Міністр оборони зауважив, що цей законопроєкт потрібен кожному, хто зараз перебуває на фронті.

"Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі – представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств", – наголосив Умєров.

