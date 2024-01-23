Міноборони Росії знову цинічно збрехало про мету масованого удару: що вигадали окупанти

Росія не визнає того, що цілить у об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог продовжує брехати про цілі обстрілів, щоб виправдати цинічні удари.

Росія зранку 23 січня завдала цинічного удару по Україні. Вороже міноборони збрехало про ураження об'єктів військово – промислового комплексу України, передає 24 Канал.

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"Мети досягнуто"

У️ Росії продовжують наполягати, що атакують військові об'єкти України, хоча це зовсім не так і весь цивілізований світ знає правду про російські удари. Зокрема, у Харкові російська армія влучила виключно у об'єкти цивільної інфраструктури.

У російському оборонному відомстві цинічно написали, що влучили у об'єкти, які виробляють ракети та комплектуючі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини.

У столиці ж постраждала інфраструктура Святошинського, Солом'янського, Печерського та Дарницького районів. За різними адресами зафіксовано загоряння житлових квартир, нежитлових об'єктів та автомобілів. Зокрема, понівечено спортивний комплекс Укрзалізниці "Локомотив".

У ворожому відомстві зазначили, що "всі цілі уражені".

Зеленський відреагував на масований удар