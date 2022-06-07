Міноборони Росії нарешті визнало екіпаж затонулої "Москви" учасниками війни в Україні

Загиблі та поранені моряки затонулого російського крейсера "Москва" включені до списку учасників війни проти України.

Це випливає з відповіді прокуратури Чорноморського флоту на запит Гульназ Уразаєвої – матері матроса Булата Шакірзянова, який служив на крейсері "Москва", передають російські телеграм-канали.

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За загиблих та поранених моряків крейсера "Москва" нарешті дадуть гроші

У документі йдеться, що військову частину 84201, де служили моряки затонулого крейсера "Москва", додали до переліку учасників "спеціальної військової операції" (так в Росії називають війну проти України – ред.) для "забезпечення можливості соціальних прав та гарантій, а також отримання екіпажем корабля та членами їхніх сімей виплат". Коли саме частину додали до переліку, не уточнюється.

При цьому ні прокуратура, ні Міноборони, як і раніше, не визнають, що сам крейсер "Москва" брав участь у війні з Україною. Уразаєвій, чий син отримав тяжкі поранення, повідомили, що як встановила прокурорська перевірка, крейсер "не входив до складу військових сил, які залучаються до участі у спеціальній військовій операції" та у момент катастрофи перебував у нейтральних водах.

Знищення крейсера "Москва"

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