"Вас обманом втягнули у злочинну авантюру": міноборони Росії звернулося до вагнерівців

Російське міноборони вирішило звернутись до вагнерівців зі зверненням. Російські загарбники вирішили закликати їх повернутись до "пунктів постійної дислокації".

Вороги почали розповідати, що учасників ПВК "Вагнер" "обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина та участі у збройному заколоті". Варто зазначити, що перед цим вже російські генерали записали звернення до вагнерівців.

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Що відомо про заяву російського міноборони

️У російському міноборони заявили, мовляв, багато вагнерівців "з кількох загонів вже усвідомили свою "помилку", звернувшись за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації".

Російські загарбники заявили, що всім командирами та бійцям вже "надали допомогу".

Просимо виявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок із представниками міноборони Росії чи правоохоронних органів,

– заявили окупанти.

Вороги запевнили, що нібито "гарантують всім безпеку". У цьому контексті важко не згадати так звані "м'ясні штурми", до яких росіяни вдавались під Бахмутом. Згідно з даними офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, втрати вагнерівців там – 100 тисяч вбитими та пораненими, з яких 20 тисяч – загиблими.

Водночас самі вагнерівці на війні в Україну проявляли жахливу жорстокість, відрізаючи людям голови.

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