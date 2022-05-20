У Міноборони розповіли про загострення ситуації на фронті

На фронті відбувається загострення ситуації. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

В Міноборони розповіли, що ситуація російсько-української війни залишається напруженою та має ознаки до подальшого загострення.

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Зазначається, що російські окупаційні війська ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення, а також намагаються бити артилерією в глибину оборони Українських військ у двох напрямках – Донецькому та на Слов’янському.

Противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій, поповнює запаси ОВТ, боєприпасів та ПММ, а також намагається покращити своє тактичне положення,

– повідомив Олександр Мотузяник.

Він додав, що російські війська визначають нові рубежі пуску ракет по території України.

Українська оборона

Олександр Мотузяник розповів, що українські війська ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.

"Зокрема, на Донецькому і Луганському напрямках за минулу добу наші воїни відбили 14 ворожих атак, спалили 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки російських окупантів" – оголосив Мотузяник.

За його словами, підрозділи протиповітряної оборони за добу збили кілька БПЛА типу "Орлан-10".

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