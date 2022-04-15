У Міноборони та розвідці поки не прогнозують застосування Росією ядерної зброї
Противник продовжує зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на Схід України. Водночас ознаки, які б свідчили, що Росія застосує проти України ядерну зброю наразі відсутні.
Про це на брифінгу в медіацентрі "Україна" розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал.
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Ризику ядерного удару немає, проте варто готуватися до будь-якого сценарію
Мотузяник розповів, що українська розвідка та іноземні партнери вважають, що Росія не застосовуватиме найближчим часом ядерну зброю.
Ядерна зброя – це так званий останній козир Росії. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки,
– розповів він на брифінгу.
Речник зауважив, що партнери України та іноземні розвідки також зазначили, що ризику немає.
Попри відсутність прогнозів щодо застосування ядерної зброї, Мотузяник вважає, що Україна повинна готуватися до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі й до настільки страшного прецеденту.
Брифінг Олександра Мотузяника за 15 квітня: дивіться відео
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