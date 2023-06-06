У Міноборони сказали, чи вплинув підрив ГЕС на позиції ЗСУ

Російські окупанти вдалися до підриву Каховської ГЕС, аби стримати заступ українських військ. Проте ворог не зможе досягти своїх цілей.

На півдні росіяни перебувають в обороні. Про це 24 Каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"До речі, зранку була нарада щодо того, чи впливає ця катастрофа на позиції наших ЗСУ. Станом на зараз усе відбувається за планом", – наголосила заступниця міністра оборони.

Яка ситуація на півдні

З 24 лютого 2022 року ми у стані оборони. Головні завдання – не пропустити ворога далі й забрати те, що він тимчасово окупував. Зараз на півдні точаться бої місцевого значення, про які повідомляє Генштаб. Ворог перебуває в обороні.

"Подекуди є певне просування. Але, зрозумійте, динаміка постійно змінюється. Обидві сторони постійно трошки просуваються то в один бік, то в інший. Зарано говорити про якісь результати. Йдуть бої місцевого значення", – підсумувала Ганна Маляр.

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