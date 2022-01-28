Міноборони скоротило кількість професій жінок, які підпадають під військовий облік
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Міністерство оборони скоротило кількість професій для жінок, які підпадають під обов'язковий військовий облік. Тепер їх 13.
Визначили найбільш затребувані професії у 13 фахових галузях. Новий проєкт наказу вже направили на погодження до держаних органів.
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Нова редакція наказу
Раніше у Міноборони стверджували, що замість 35 фазових напрямків будуть брати на військовий облік фахівчинь з 14 спеціальностей та представниць 6 професій. Ці 20 напрямків об'єднують близько 100 військово-облікових спеціальностей. Натомість у попередній редакції було понад 200 таких спеціальностей.
Крім того, Генштаб Збройних Сил зможе вносити зміни до переліку, якщо буде така потреба.
Міноборони скоротило перелік професій для військового обліку / Фото Олексія Гончаренка
Відповідь Міноборони / Фото Олексія Гончаренка
Що відомо про військовий облік для жінок
- У грудні набув чинності перелік спеціальностей та професій, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних. Мовилось про журналісток, менеджерок тощо.
- Проте 23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ про жіночий військовий облік. Уже 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.
- Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію попросив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.
Раніше – Міноборони розширило перелік професій, який зобов'язує жінок стати на військовий облік: