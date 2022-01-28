Міноборони скоротило кількість професій жінок, які підпадають під військовий облік

Міністерство оборони скоротило кількість професій для жінок, які підпадають під обов'язковий військовий облік. Тепер їх 13.

Визначили найбільш затребувані професії у 13 фахових галузях. Новий проєкт наказу вже направили на погодження до держаних органів.

Важливо Жінки, не переживайте, – Резніков про зміни у законі про військовий облік

Нова редакція наказу

Раніше у Міноборони стверджували, що замість 35 фазових напрямків будуть брати на військовий облік фахівчинь з 14 спеціальностей та представниць 6 професій. Ці 20 напрямків об'єднують близько 100 військово-облікових спеціальностей. Натомість у попередній редакції було понад 200 таких спеціальностей.

Крім того, Генштаб Збройних Сил зможе вносити зміни до переліку, якщо буде така потреба.



Міноборони скоротило перелік професій для військового обліку / Фото Олексія Гончаренка



Відповідь Міноборони / Фото Олексія Гончаренка

Що відомо про військовий облік для жінок

У грудні набув чинності перелік спеціальностей та професій, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних. Мовилось про журналісток, менеджерок тощо.

Проте 23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ про жіночий військовий облік. Уже 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію попросив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.

Раніше – Міноборони розширило перелік професій, який зобов'язує жінок стати на військовий облік:

Військовий облік – це не те саме, що військова служба. Зауважимо, що служба в армії й надалі залишається добровільною для жінок в Україні.