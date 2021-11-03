Міноборони залишилось без голови: Рада звільнила Андрія Тарана

3 листопада 2021 , 14:07
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Джерело:

24 канал

Парламентарі відправили Андрія Тарана у відставку з посади очільника Міністерства оборони України. Напередодні він подав до Верховної Ради заяву про звільнення.

Відповідне рішення підтримали під час засідання у середу, 3 листопада.Свій голос "за" віддав 341 народний депутат.

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Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформили постанову за наслідком прийнятого нами рішення,
– зазначив спікер.

Зауважте, про звільнення Андрія Тарана з посади очільника Міноборони говорили протягом останніх місяців.


Рада звільнила Тарана з посади міністра оборони / Скриншот

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Зверніть увагу! За звільнення голосували 3 листопада, за призначення – 4 листопада.

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Автор: Олег Васьків