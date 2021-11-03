Міноборони залишилось без голови: Рада звільнила Андрія Тарана
3 листопада 2021 , 14:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Парламентарі відправили Андрія Тарана у відставку з посади очільника Міністерства оборони України. Напередодні він подав до Верховної Ради заяву про звільнення.
Відповідне рішення підтримали під час засідання у середу, 3 листопада.Свій голос "за" віддав 341 народний депутат.
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Прошу профільний комітет разом з Апаратом оформили постанову за наслідком прийнятого нами рішення,
– зазначив спікер.
Зауважте, про звільнення Андрія Тарана з посади очільника Міноборони говорили протягом останніх місяців.
Рада звільнила Тарана з посади міністра оборони / Скриншот
Резніков замінить Тарана
- Олександр Качура заявив, що під час засідання фракції "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.
- Він 1 листопада подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра. Згодом, 3 листопада, народні депутати відправили його у відставку, віддавши 329 голосів
Рада відправила Тарана у відставку: дивіться відео