Не сподобалася реакція: Мінськ направив ноту протесту 8 країнам через Протасевича

Білорусі не сподобалося те, як у світі сприйняли посадку літака із Романом Протасевичем. Постійне представництво Білорусі при ООН направило ноту протесту одразу восьми державам.

Листа отримали ті країни, які висловили думку про "надумані причини посадки". Відповідну заяву зробив глава місії Валентин Рибаков.

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Кому Білорусь висловила протест

Ноту протесту для усіх 8 країн має однаковий зміст. У ньому, за словами Рибакова, білоруська влада обурена публікацією оцінок інциденту "до того, як буде проведено відповідне розслідування...".

Ноту відправили ​​до:

Бельгії,

Великої Британії,

США,

Ірландії,

Норвегії,

Німеччини,

Франції,

Естонії.

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Зазначимо, що на час публікації цього матеріалу офіційного повідомлення про ноту протесту на сайті білоруського постійного представництва при ООН немає.

Париж, Дублін і Таллінн ініціювали 26 травня закрите обговорення в Раді Безпеки ООН ситуації з літаком в Мінську. Після обговорення ці країни заявили, що рейс Ryanair посадили у Мінську з надуманих причин. До того ж там закликали звільнити затриманих Романа Протасевича і Софію Сапегу.

Примусова посадка літака у Білорусі: що треба знати

Пасажирський літак Ryanair, що курсував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську.

На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали.

Цивілізований світ засудив такі дії, що загрожували безпеці пасажирів.

Гендиректор Ryanair назвав це піратством і навмисним викраденням літака.

Згодом білоруська влада опублікувала відео, де Протасевич говорить, що все добре та він нібито перебуває у СІЗО. Таку ж думку публічно висловила і його адвокатка, яка змогла потрапити до Протасевича лише на 4 день затримання.

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