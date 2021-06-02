Мінськ перестане бути майданчиком для ТКГ, якщо окупанти допитають Протасевича, – Арестович

Олександр Лукашенко через Володимира Путіна запросив окупантів з Донбасу "поставити питання" Роману Протасевичу. У Тристоронній контактній групі запевнили, що Мінськ перестане бути майданчиком для переговорів, якщо бойовики таки допитають блогера.

Якщо допит Протасевича справді відбудеться, то українська влада заявить про втрату Лукашенком статусу посередника в Мінському процесі. Про це сказав речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

До речі Луганські бойовики просять Білорусь видати їм Протасевича

Інший майданчик завжди знайдуть

За словами речника, ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчиться карантин.

Арестович зазначив, що зближення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним означає фактичну втрату нейтральності.

Заяви про те, що процес інтеграції прискорився, показують, що є великий шанс втратити нейтральність Лукашенка найближчим часом не лише де-факто, а і де-юре. Він став людиною, яка вже впала у залежність від Росії, як колись Янукович,

– сказав посадовець.

Що цьому передувало