У Мінську затримали ще одного опозиціонера

Дружина політика повідомила, що під час його затримання разом з дитиною перебувала поруч.

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Як затримали Борисова

Як повідомляє "Белапан", подружжя Борисових їхало на авто, коли їх підрізав мікроавтобус. Звідти вийшли люди в чорних масках та витягли політика. За словами його дружини, цей інцидент налякав 4-річну дитину.

Борисов не чинив опору при затриманні. Згодом він подзвонив дружині і повідомив, що перебуває в СІЗО. Адвоката до нього не пустили.

У поліції повідомили, що нібито Борисов вчинив адміністративне правопорушення.

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