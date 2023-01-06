У Білорусі затримали священника через молитву за українських воїнів
Джерело:Вясна
На православного священника Діонісія Коростельова донесли через молебень за захисників України. Священник служить у храмі ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" у Мінську.
Спецпідрозділ МВС Лукашенка затримав Карастальова у середу, 4 січня. Його також звинувачують у націоналістичних поглядах і поширенні біло-червоно-білої символіки.
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Що цьому передувало
На відеозаписі з вибаченнями священник пояснив, що 1 січня отримав записку про молебень "за воїнів і захисників України" і відслужив його. Один із відвідувачів храму висловив йому невдоволення.
Силовики стверджують, що Коростельов "проповідував ворожу агресивну риторику, намагаючись розпалювати ненависть". Вони також заявили, що він притягувався до відповідальності за участь у протестах і має "націоналістичні татуювання".
Крім того, правоохоронцям не сподобалося, що священник "у вільний час грає в комп'ютерні ігри в мережі під дивним ніком" і "поширює БЧБ-символіку і відповідні ідеї".
За інформацією білоруських ЗМІ, на священника донесла провладна активістка з Гродно Ольга Бондарєва, яка "давно намагається зачистити культурний простір Білорусі". Восени 2021 року силовики вже проводили обшук у Коростельова. На якій підставі – невідомо.
Що відбувається на білоруському кордоні
- Росіяни неодноразово лякали українців наступом зі сторони Білорусі. Так, Лукашенко періодично показово проводить навчання та зустрічається з російським диктатором.
- Буквально 4 січня голова Держприкордонслужби України оцінив ймовірність наступу окупантів з Білорусі у цьому місяці. Він сказав, що загроза є.
- За словами Сергія Дейнеко, на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч військових країни-терористки.
- Проте генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що наші Сили оборони замінували чималі території вздовж кордону з Білоруссю. За його словами, увесь кордон з тієї сторони – це суцільні завали, мінні поля. Щоб їх пройти, потрібні зусилля.
- Білоруський прикордонник заявив, що нібито українські працівники Держприкордонслужби "провокують" білоруських. Роблять це наші бійці нібито з допомогою "жестів".