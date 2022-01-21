В уряді розглянуть скасування обов'язкового взяття жінок на військовий облік

Міністерство юстиції та Міноборони планують розглянути скасування обов'язкового взяття на військовий облік жінок. Відповідне доручення дав прем'єр Денис Шмигаль.

Деталі розповів нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, Шмигаль видав доручення у відповідь на його депутатський запит.

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Також нардеп, крім звернення до прем'єра, подав у Раду законопроєкт щодо скасування обов'язкового взяття на військовий облік жінок.

Пропоную повернути норми, де було визначено, що на облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Боремося з цією безглуздою нормою, яка наробила галасу,

– наголосив Гончаренко.

Він також переконаний, що цю норму таки скасують.



Відповідь на запит Гончаренка / Фото Олексія Гончаренка

Що відомо про військовий облік для жінок

17 грудня набув чинності перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних.

Відтепер жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, повинні до кінця 2022 року стати на військовий облік

Водночас 23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони про необхідність військового обліку для жінок. 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.

Зрештою Володимир Зеленський відреагував на петицію та просив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.

Що відомо про петицію щодо скасування обліку для жінок: дивіться відео

Повний текст публікації Олексія Гончаренка:

Мін'юст та Міноборони розглянуть скасування обов'язкового взяття на військовий облік жінок. Відповідне доручення дав прем'єр Денис Шмигаль після мого депутатського звернення.

Нагадаю, що, окрім звернення до прем'єра, я подав у Раду законопроект щодо скасування обов’язкового взяття на військовий облік жінок. Зокрема пропоную повернути норми, де було визначено, що на облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Боремося з цією безглуздою нормою, яка наробила галасу