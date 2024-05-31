Мирна угода буде пасткою: Зеленський розповів про можливі переговори з Росією

Володимир Зеленський розповів, що поки що переговори з Росією нереалістичні. Мир з Росією, за його словами, наразі може стати пасткою

Зеленський зауважив, що кінця війни поки не видно, тому переговори з Росією наразі нереалістичні. Він сказав, що мирна угода буде "пасткою", оскільки Путін порушить будь-яку угоду, і довіряти йомуточно не можна.

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Росія не збирається віддавати землю

Зеленський зазначив, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки Захід слабко відреагував на анексію Криму та захоплення частини сходу України у 2014 році.

Також, за словами президента України, Росія наполягає на тому, що Україна має прийняти нові територіальні реалії. Володимир Зеленський говорить, що Москва використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб "зміцнити м’язи на полі бою" і рано чи пізно завдасть удару знову.

Він зазначає, конфлікт в Україні схожий на Другу світову війну, але в менших масштабах через "ідеологію російського фашизму". Президент говорить, що у росіян методи війни такі ж жорстокі, як і в нацистській Німеччині. Були і масові страти, і поховання та зґвалтування.

Зеленський наголосив, що російські солдати навіть використовували ті самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і домінувати в країні.

Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, атакуючи інші країни,

– сказав Зеленський і додав, що зараз триває справжня третя світова війна.

Росія не хоче миру