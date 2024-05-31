Мирна угода буде пасткою: Зеленський розповів про можливі переговори з Росією

31 травня 2024, 19:00
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Джерело:

The Guardian

Володимир Зеленський розповів, що поки що переговори з Росією нереалістичні. Мир з Росією, за його словами, наразі може стати пасткою

Зеленський зауважив, що кінця війни поки не видно, тому переговори з Росією наразі нереалістичні. Він сказав, що мирна угода буде "пасткою", оскільки Путін порушить будь-яку угоду, і довіряти йомуточно не можна.

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Росія не збирається віддавати землю

Зеленський зазначив, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки Захід слабко відреагував на анексію Криму та захоплення частини сходу України у 2014 році.

Також, за словами президента України, Росія наполягає на тому, що Україна має прийняти нові територіальні реалії. Володимир Зеленський говорить, що Москва використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб "зміцнити м’язи на полі бою" і рано чи пізно завдасть удару знову.

Він зазначає, конфлікт в Україні схожий на Другу світову війну, але в менших масштабах через "ідеологію російського фашизму". Президент говорить, що у росіян методи війни такі ж жорстокі, як і в нацистській Німеччині. Були і масові страти, і поховання та зґвалтування.

Зеленський наголосив, що російські солдати навіть використовували ті самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і домінувати в країні.

Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, атакуючи інші країни,
– сказав Зеленський і додав, що зараз триває справжня третя світова війна.

Росія не хоче миру

  • Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Однак, за його словами, учасники заходу роблять все для того, щоб саміт минув успішно.
  • Боррель зазначив, що Кремль навіть скликав зустріч БРІКС, щоб вимагати у країн-членів не їхати на Саміт, який відбудеться у червні 2024 року.
  • Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що сподівається, що багато країн зможуть взяти участь у цій зустрічі, аби обговорити територіальну цілісність України, а також принципи суверенітету. Однак якщо говорити про Росію, то її вочевидь посадовець не хоче бачити.
  • Він зазначив, що Росія регулярно завдає ударів по всій Україні та цивільному населенню. З російського боку немає бажання вести переговори, або навіть якщо Путін говорить, що готовий вести переговори після того, як окупував територію, то це неправильна позиція.
  • Президент України Володимир Зеленський говорить, що російський диктатор Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати та влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.

Автор: Василь Розтрьопа