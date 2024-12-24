Путін озвучив шалені умови для переговорів з Україною: політолог спрогнозував можливий сценарій

Чимало світових політиків обговорюють можливість проведення мирних перемовин між Україною та Росією. Проте Владімір Путін продовжує стояти на своєму та під час різних публічних виступів озвучувати шалені та невигідні для України умови перемир'я.

У Росії неодноразово заявляли про начебто нелегітимність українського президента Володимира Зеленського. Цікаво, як така позиція окупантів може вплинути на формат ймовірних мирних перемовин. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що така позиція Кремля не мала б жодним чином вплинути на це, зважаючи на путінську диктатуру, яка триває уже багато років.

Дивіться також "Закінчити цю м'ясорубку назавжди": хто такий радник Трампа Волц і що каже про війну в Україні

Ймовірний варіант перемовин

Ігор Рейтерович зауважив, що немає жодної проблеми у заявах путінської пропаганди про начебто нелегітимність президента України, адже Зеленський та Путін не підписуватимуть ніяких угод.

Угоду підпишуть зовсім інші люди. Я думаю, що зі сторони України та зі сторони Росії це робитимуть військові,

– сказав політолог.

Він припустив, що буде схожа ситуація, як між Північною та Південною Кореями, коли військові підписували перемир'я.

Тому і миру не буде, адже Україна не визнає ніяку мирну угоду до тих пір, поки є тимчасово окуповані території. Росія також не захоче підписувати цю угоду, бо мріє, що у майбутньому зможе спробувати ще раз напасти та захопити всю Україну,

– висловився Рейтерович.

Можливо, немає сенсу сподіватись на участь Путіна чи його близького політичного оточення у процесі перемовин. Є ймовірність, що цим керуватиме військове управління. На думку політолога, це стане найбільш прийнятним варіантом для всіх.

"Цікаво, що між Північною та Південною Кореями мирну угоду підписував не південнокорейський, а американський генерал. Вона діє і до сьогодні", – додав він.

До слова, Президент Сербії Александар Вучич заявив, що війна в Україні може завершитися за "корейським сценарієм", який передбачає тривале збереження конфлікту без остаточного вирішення. Він вважає, що це може затягнутися на десятиліття, а мир стане лише тимчасовим розв'язанням. Вучич також наголосив, що Росію не варто недооцінювати, адже її армія й економіка поки залишаються стійкими.