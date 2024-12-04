"Страшна загроза": чи може генсек НАТО Рютте вплинути на Трампа у питанні України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Сполученим Штатам Америки не варто підштовхувати Україну до мирних перемовин на вигідних для Росії умовах. Такий розвиток подій може поставити під загрозу не лише інтереси України, адже це сприятиме поглибленню зв'язків між супротивниками США.

Під час інтерв'ю, Рютте начебто попередив Дональда Трампа про страшну загрозу з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що генсек НАТО має позитивний досвід у спілкуванні з новообраним президентом США ще за першої його каденції. На його думку, Рютте може на рівних говорити з Трампом.

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Стратегія Рютте

Олег Лісний вважає, що Марк Рютте дуже грамотно сформулював небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Команда Трампа говорить про те, що у США зараз на першому місці відносини із Китаєм, а далі вже інші проблеми.

Він пояснив, що Рютте намагається довести Трампу, що немає окремих кейсів, тобто проблема російсько-української війни напряму впливає на відносини між США та Китаєм, а також і на інші геополітичні проблеми у світі. Мовиться про політику Ірану, Північної Кореї та Росії.

Якщо ця зв'язка сформується у сприйнятті ситуації Трампом, то це буде добре, адже він має дійти до думки, що треба розв'язувати ці питання глобально – не поодинці,

– сказав політолог.

Активність європейських політиків

Лісний припустив, що європейські лідери намагаються показати Трампу, пропонуючи йому різні варіанти припинення війни в Україні, що вони можуть взяти на себе відповідальність за безпеку у Європі. Проте, щоб так було, має тривати партнерство із США.

Трамп зараз вивчає ситуацію та формує свою позицію. Перша його каденція показала, що історичні або дуже важливі питання він ухвалює самостійно і бере на себе за це відповідальність. Я сподіваюсь, що для України це буде не катастрофічно,

– висловився він.

Нагадаємо, Марк Рютте наголосив, що Україна потребує більше військової допомоги, а не дискусій про майбутній мирний процес. Він зазначив, що пріоритетом має бути забезпечення України всім необхідним для досягнення позиції сили перед переговорами з Росією.