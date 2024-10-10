Французькі подарунки: як винищувачі Mirage 2000 допоможуть Україні

Українські пілоти вже опановують французькі винищувачі Mirage 2000. Паралельно триває передпродажна підготовка цих літаків.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що раніше планували передати Україні літаки Mirage 2000 до кінця 2024 року. Зараз говорять про першу половину 2025-го. Але нічого страшного в цьому немає.

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Як Україні допоможуть ці літаки

Як припустив Храпчинський, найімовірніше, підготовка льотного та технічного складу відбувається в досить короткі терміни. Однак ніхто не забуває про якість навчання.

Важливо, що Україна вже має досвід у підготовці до винищувачів F-16. Відповідно вже є розуміння болючих точок, на які варто звернути увагу. Також важливо, що курсанти навчаються за новою методологією.

Тобто курсанти проходять курс навчання, який дозволяє їм після закінчення перейти на будь-який новий тип західної техніки за короткий термін. При цьому пілот вже зможе виконувати бойові завдання,

– сказав Храпчинський.

Mirage 2000 – багатофункціональний літак, який можна використовувати для різних завдань. Вони чудово доповнять український парк F-16 та радянської авіації. Відомо, що зараз ці літаки переобладнують для додаткових бойових можливостей.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський писав, що ці літаки є оптимальним варіантом для Сил оборони України. Вони можуть бути простішими в освоєнні, ніж F-16. Також у червні Макрон говорив, що Україна отримає модернізовану версію винищувачів Mirage 2000-5.