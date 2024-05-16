У Миргороді чули вибух: туди летіла ракета

Вдень 16 травня російські з'явилася інформація про вибухи в Полтавській області. Станом на 13:56 в області оголошено відбій повітряної тривоги.

Об 11:35 журналісти Суспільного повідомили про вибухи в Миргородській громаді. У Повітряних силах повідомляли про рух ракети в напрямку міста.

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Місцеві повідомили про вибухи у Миргороді

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках.

Вже о 13:39 з'явилася інформація про те, що в напрямку Полтавщини рухається ракета. В 13:42 повідомили про рух ракети в напрямку Миргорода.

Згодом о 13:45 журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Миргородській громаді. Про відбій повітряної тривоги у Полтавській області повідомили о 13:56.

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