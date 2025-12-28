Зеленський і Трамп домовляться про послідовність втілення пунктів мирної угоди

Володимир Зеленський висловився про мирну угоду. Він стверджує, що команди України і США вже почали говорити не лише про її зміст, а і про те, за якою процедурою вона буде виконуватися.

Про це глава держави заявив перед початком переговорів з президентом Дональдом Трампом 28 грудня, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що сказав Зеленський про мирну угоду?

Зеленський нагадав, що результатом кількох раундів переговорів команд України та США став проєкт так званого "мирного плану", який, за задумом, мав би призвести до припинення вогню та завершення війни.

Президент заявив, що команди напрацювали 20-пунктний план, і наразі працюють щодо окремих документів, які стосуються процвітання та безпеки. Однак зазначив, що переговори будуть стосуватися не лише змісту документів, які потенційно можуть бути підписані, а й того, якою має бути процедура їх втілення.

Глава держави зазначив, що робота над цим вже велася на рівні переговорних команд і зараз стоїть задача узгодити рішення на рівні лідерів. Повідомляється, що команди вже обговорили стратегії.

Трамп, що був присутній під час цієї заяви, не заперечив її, і лише додав, що зацікавлений обговорити економічні елементи угоди. Він зауважив, що є дуже важливий економічний план для України, є дуже багато відбудови і є добробут, якого треба досягти. На його думку, в України є потенційно дуже велике багатство.

Зустріч Зеленського і Трампа: коротко про головне