"Не всі пункти прийнятні навіть у США": яку угоду Україні пропонує Трамп

Дональд Трамп, бажаючи якомога швидше досягти повного припинення вогню, запропонував Україні мирну угоду. Однак в ній є й пункти, якими б президент США перечив своїй ж державі.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру політологічних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зауваживши, що водночас нашу країну рішуче підтримує Європа. Києву варто говорити з Трампом і давати свої пропозиції.

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Яку угоду Україні пропонує Трамп

За словами виконавчого директора, на переговори вплинуло підключення європейських країн, чого дуже не хотіла Росія. Приєднання Європи зміцнило позицію України та довело США, що переговори щодо торгівлі та Китаю є невіддільною частиною переговорів про безпеку, зокрема, нашої країни.

"Тому якби Трамп не хотів, йому не вдасться вийти з переговорного процесу. Україна – частина великої розмови з Європою. Без гарантій безпеки рухатись далі буде неможливо", – сказав він.

Оскільки Європа є проти визнання Криму російським, можливо вийде добитись певних поступок з боку США щодо формулювань. Саме вони є важливими та можуть допомогти в майбутньому змінити угоду. Ба більше, зараз США пропонують Україні відмовитись від вступу до НАТО за своєю ініціативою. Водночас без згоди Вашингтону наша країна все одно не може стати членом Альянсу.

Важливо, щоб Україна не брала на себе таких категоричних зобов'язань. Щодо Криму – для самих США ця історія сумнівна, адже Конгрес раніше приймав законопроєкт про невизнання півострова за Росією. Малоймовірно, що Конгрес змінить рішення на прохання Трампа,

– наголосив Леонов.

Виконавчий директор додав, що зустріч Володимира Зеленського та Трампа у Ватикані довела, що з президентом США можна та треба розмовляти. Потрібно також пропонувати реальні плани, адже лідер США формує їх з тих, що надходять до нього ззовні. Хоч Трамп має специфічні погляди, не можна дозволити, щоб він концентрувався на спілкуванні з росіянами.

До слова, Зеленський повідомив, що Україна на зустрічі в Лондоні відповіла на мирний план США власними пропозиціями щодо миротворчого контингенту та захисту за 5-ю статтею договору НАТО. Крім того, мовиться також про відсутність обмежень для Збройних Сил України.