На якому етапі зараз мирні переговори: Буданов відповів, чи заморожений процес
- Мирні переговори між Україною, США та Росією тривають і не заморожені.
- Кирило Буданов очікує приїзду американської делегації для продовження переговорів.
Мирні переговори між Україною, США та Росією тривають. Цей процес – не заморожений.
Про це сказав глава Офісу Президента Кирило Буданов у спільному інтерв’ю кореспондентам Укрінформу та "Новини.LIVE".
Що сказав Буданов про мирні переговори?
Кирило Буданов сказав, що переговорний процес триває, він не заморожений та буде продовжуватися.
Ми сподіваємося і чекаємо на приїзд американської делегації – про це сьогодні президент України так само на офіційній частині заходу всім повідомив,
– зазначив генерал.
Тому глава Офісу Президента закликав сподіватися на краще у цьому питанні.
До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу висловив думку, що Росія справді зіштовхується одразу з низкою критичних проблем: як на фронті, так і всередині країни. За таких умов російська верхівка справді може почати замислюватися про те, що війну пора закінчувати.
Чи дійсно скоро чекати закінчення війни?
Кирило Буданов заявив, що бачить потенціал укласти мирну угоду з Росією найближчим часом. Він оптимістично налаштований щодо швидкого закінчення війни.
Водночас Bloomberg з посиланням на слова двох осіб, близьких до Кремля, писали, що у Москві вважають, що у переговорах майже не було реального прогресу. У Росії вважають, що дискусії здебільшого зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для Києва, а врегулювання потребує узгодженої позиції США та Європи.
Володимир Зеленський, своєю чергою, припускає, що тристороння зустріч з Росією може відбутись навесні або влітку, якщо росіяни оберуть деескалацію. Президент вважає ці місяці ключовими для Росії, а Україні "буде дуже складно до вересня".