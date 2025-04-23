Путін зробив неочікувану заяву про переговори з Україною: що стало тригером зміни його риторики

Очільник Кремля Путін заговорив про двосторонні переговори між Москвою та Києвом стосовно припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Ймовірніше, що він таким чином сигналізує про готовність до прямих переговорів, але на технічному рівні.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що насправді ініціатива щодо припинення ударів по цивільних об'єктах – українська. Путін лише припустив, що він може обговорювати це, але це не російська пропозиція.

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Чи є потреба у прямій зустрічі Путіна і Зеленського?

Те, що Путін пропонує конструктивність – це реакція на позицію США. Російський диктатор не хоче втрачати можливість подальших переговорів з американським президентом. Його цікавить не завершення війни в Україні, а домовленості з Трампом по широкому спектру питань: бізнес, економіка, скасування санкцій та багато інших.

Однак Трамп висуває умови, що спочатку має буди досягнута домовленість про припинення вогню в Україні. Тому Путін мусить реагувати. Він вже імітаційно відреагував через так зване великоднє перемир'я, показавши, що такий прецедент можливий.

Зараз, коли він озвучує про прямі переговори, це не означає, що вони будуть обов'язково між Путіним і Зеленським,

– пояснив Фесенко.

Зі слів політолога, аби про щось домовились два президенти, спочатку треба провести реальні переговори, наприклад як це відбувається стосовно угоди про корисні копалини між Україною та США. Її відпрацьовують експерти, представники державних установ двох країн. Якщо вони домовляться і вийдуть на певний компроміс, тоді вже зустрінуться два президенти, потиснуть один одному руки й підпишуть угоду.

"Потреби у прямій зустрічі між Путіним і Зеленським зараз немає. Для того, щоб домовитись про припинення вогню, підписи президентів не потрібні. Історичний міжнародний досвід свідчить, що угоди про це підписують або військові представники країн, які воюють, або уповноважені особи урядів держав", – зазначив Фесенко.

Чого прагне лідер США?

Питання про двосторонні переговори між Україною та Росією нині постає знову. Політолог нагадав, що вперше про це заговорили і Путін, і Зеленський ще у лютому. Тоді вони припустили можливість прямої зустрічі між ними.

Тому що цього явно хотів Трамп. Йому потрібна картинка, відео, де він головний миротворець, а поруч з ним Зеленський і Путін. Він зможе потім сказати, що йому вдалося їх зібрати разом і змусити домовитись про мир,

– озвучив Фесенко.

Політолог переконаний, що прямі переговори між Києвом та Москвою потрібні, не на рівні Зеленського і Путіна, а на рівні військових експертів та політичних представників України та Росії. Для того, щоб припинити вогонь, це питання треба узгодити. Це, зі слів Фесенка, не має бути так як зробив Путін перед Великоднем, а хоча б так як під час Мінських угод.

Тоді домовлялися великі лідери, але сам текст угоди відпрацьовували військові експерти,

– зауважив Фесенко.

Для того, щоб домовитися про припинення вогню на суходолі, треба обговорити багато технічних деталей, починаючи з визначення лінії зіткнення. Політолог підсумував, що мають сісти за одним столом військові представники України та Росії з картами й планшетами, але за присутності посередника. Має бути третя сторона і для здійснення контролю над припиненням обстрілів, зокрема у повітрі. Сьогодні така можливість є у США, бо в них наявні відповідні засоби.