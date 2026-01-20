Найголовніше та найважче завдання Трампа: чи допоможе форум у Давосі встановити мир

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі має відбутись зустріч Зеленського з Трампом. Перед цим українська делегація завітала до Маямі на ще один перемовин із американською стороною.

Надскладний процес щодо мирного врегулювання війни в Україні триває. Спеціально для 24 Каналу політичні експерти розібрали до чого призвела зустріч української й американської делегацій у Маямі та чого можна чекати від зустрічі Зеленського та Трампа в Давосі.

Як пройшла зустріч української й американської делегацій у Маямі?

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів, що забезпечення угоди про припинення війни в Україні вже виходило на фінальний етап і мало бути затверджене Трампом у Вашинготні, як на перший план знову вийшла Гренландія. На цьому тлі загострилось протистояння між США та європейськими країнами, й у таких підкилимних іграх українська делегація має знаходити себе.

Це парадигмально складно, оскільки Європа є нашим економічним і військовим основним партнером. США ж готові просто за програмою PURL за європейські кошти продавати нам озброєння, забезпечуючи тим самим свою присутність у контурах європейської безпеки. І саме Трамп є найбільшим мотиватором для Путіна, щоб завершити війну,

– зазначив Буряченко.

Він продовжив, що Україні доводиться шукати таку модель комунікацій, щоб бути конструктивною й у діалозі з європейцями, й у діалозі зі США. Можливо, бути навіть фундаментом для об'єднання їхніх інтересів. Зокрема, Україна може підіграти ініціативі "Раді миру" Трампа та включити туди своє питання. І, схоже, українська делегація в Маямі намагалась саме про це розповісти своїм американським партнерам.

Буряченко розповів, як пройшли перемовини в Маямі: дивіться відео

Чого чекати від Давосу?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що подія в Давосі не стане фінальною для досягнення миру в Україні. Щораз покладаються надії, що чергова зустріч українців із американцями дозволить щось фіналізувати. Двосторонні перемовини України зі США мають одну величезну ваду – там немає росіян, і коли вони з'являються, то переговори рухаються в інший бік.

"Інформація про появу Дмітрієва в Давосі дуже показова. Це означає, що Давос і в Кремлі розглядають, як майданчик для розмов про можливе завершення російсько-української війни. Коли, де, як і в якому форматі – лишається питанням закулісним. Утім не можна порівнювати кейс Гренландії з кейсом російсько-української війни", – наголосив Клочок.

За його словами, це питання абсолютно різної ваги для президента США. Для нього немає нічого складнішого, ніж завершення війни в Україні, про що він неодноразово говорив. Гренландія ж стане предметом торгу між Євросоюзом і США, зокрема, й через гарантії безпеки. Для Європи, як і для нас, питання безпеки від США стоїть однаково гостро, бо Євросоюз не хоче, щоб Трамп забрав свої війська.

Клочок припустив чого чекати від Давосу: дивіться відео

Яким є задум Кремля на Давос?

Політолог Петро Олещук підкреслив, що росіяни продовжують маніпулювати та гратись. Вони постійно маніпулюють бажанням Трампа перезапустити відносини з Росією. Він вважає її важливою складовою світової безпеки, запрошуючи Путіна в "Раду миру". Росіяни достатньо вміло маніпулюють темою дружби між Трампом і Путіним.

Спочатку вони грають у погрози. Потому, як досягають межі, направляють Дмітрієва, який малює плани в стилі Остапа Бендера, про неймовірні тунелі під Беринговою протокою, про видобуток ресурсів Арктики тощо. І все це американцям дуже подобається,

– сказав Олещук.

Він додав, що подібний план Кремль буде намагатись і зараз. І Давос використає як ще одне місце для зустрічі Дмітрієва з Віткоффом, Кушнером і самим Трампом.

Олещук назвав задум Кремля на Давос: дивіться відео

