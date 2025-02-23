Україна не переживе, – Дуда про непорозуміння між Києвом і Вашингтоном

Адміністрація Дональда Трампа зробила низку скандальних заяв про Україну та її президента. Анджей Дуда під час зустрічі із очільником США намагався переконати його не кидати Київ напризволяще.

Дональд Трамп вимагає від Києва підписання угоди про корисні копалини в обмін на військову допомогу. У суботу, 22 лютого, президент Польщі на зустрічі із американським лідером у США, порушив питання подальшої підтримки України, передає 24 Канал із посиланням на RMF FM.

Дивіться також Дуда дав пораду Зеленському, як співпрацювати з Трампом

"Україна не витримає без допомоги США"

За підсумками переговорів із Трампом, Дуда зробив декілька заяв для ЗМІ.

Так, він наголосив, що очільник США прагне покласти кінець кровопролиттю в Україні. Також польський президент висловив впевненість, що наша країна не "переживе цю війну" без американської допомоги. З огляду на те, що Путіна взагалі не цікавлять втрати серед російських військових, "цю війну треба якось закінчити", додав Дуда.

Водночас очільник Польщі підкреслив важливість саме справедливого миру.

Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну,

– сказав він.

Дуда зазначив, що має бути чітка гарантія, що війна не повернеться, і Росія більше ні на кого не нападе.

Під час розмови з Трампом тет-а-тет Дуда також поділився з ним тим, як він сприймає тих, "з ким нам доведеться вести переговори". Дуда порадив американському партнеру не забувати, що Путін – офіцер КДБ.

До слова, речниця Білого дому Кароліна Левітт заявила, що президент Дональд Трамп упевнений у можливості закінчення "російсько-українського конфлікту" вже цього тижня.