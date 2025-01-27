"Чекаю на перші кроки": Дуда заявив, що США матимуть ключову роль у мирних переговорах

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мирні переговори щодо закінчення війни не можуть відбуватися без участі України. Водночас ключову роль матимуть Сполучені Штати та Дональд Трамп.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дуди для BBC. У ньому політик підкреслив, що дозволити Росії утримувати українські окуповані території, було б "порушенням міжнародного права".

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Дуда висловився про мирні переговори

Анджей Дуда висловився про перспективи укладення угоди між Україною та Росією після того, як Дональд Трамп повернувся в Білий дім. За його словами, Україна має брати участь у будь-яких мирних переговорах.

Міжнародне співтовариство не може погодитися, і це неприйнятно, що Росія захопила певні території України і утримує їх силою. Це неприйнятно. Ми не повинні дозволити Росії виграти цю війну,

– наголосив Дуда.

Політик додав, що Дональд Трамп "розуміє регіон" і участь США в переговорах буде ключовою.

Президент Дональд Трамп – як лідер найпотужнішої країни в НАТО, як лідер найпотужнішої економіки – матиме ключове значення. Я спокійно чекаю на перші кроки, які зробить Дональд Трамп,

– підсумував Анджей Дуда.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Президент США пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".