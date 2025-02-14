Вам не потрібно довіряти Путіну, щоб вести переговори, – Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що для того, щоб вести переговори з Владіміром Путіним, очільнику Кремля не потрібно довіряти.

Про це повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що Гегсет також заявив, що не відкидає можливості повернення українських територій, які Росія окупувала після 2022 року.

Читайте також Я відвідаю Саудівську Аравію та Туреччину, але з росіянами не буде зустрічі, - Зеленський

Як у Пентагоні оцінюють переговори з Путіним

У Піта Гегсета запитали про його очікування щодо переговорів президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним.

За словами міністра оборони США, якщо НАТО дійсно збільшить свої можливості та витрати, це зменшить впевненість очільника Кремля.

Чи є там довіра? Немає. Щоб домовитися про угоду, вам не обов'язково займати довірену позицію. Але знову ж таки, я міністр оборони, не моя робота читати думки Владіміра Путіна,

– сказав Гегсет.

Голова Пентагону додав, що за столом переговорів із Зеленським і Путіним буде президент Трамп.

Ви не повинні довіряти комусь, щоб вести з ними переговори, але, як сказав Рональд Рейган, якщо ви не довіряєте, вам потрібно перевірити,

– підкреслив міністр.

Піт Гегсет підсумував, що таким чином метою буде гарантування тривалого і міцного миру, який буде досягнутий в результаті переговорів.